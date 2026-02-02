PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (95) Vandalismus an Waldhütte bei Kirchfembach

Langenzenn (ots)

Unbekannte haben bereits am 27.12.2025 (Samstag) einen Schaden von mehreren hundert Euro an einer Hütte im Waldgebiet bei Kirchfembach verursacht. Die Polizeiinspektion Zirndorf bittet um Hinweise.

Der Besitzer der Waldhütte teilte einer Streife der Polizeiinspektion Zirndorf mit, dass Unbekannte die Eingangstür und das Dach seiner Hütte beschädigt hatten. Die Hütte befindet sich in einem Waldstück bei Kirchfembach, zwischen der Puschendorfer Straße und der dortigen Bahnlinie.

Die Polizeiinspektion Zirndorf hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Ersten Erkenntnissen zufolge dürften die Unbekannten zwei Kinder oder Jugendliche sein, die sich am 27.12.2025 gegen 14:00 Uhr an der Hütte aufgehalten haben. Kurze Zeit später lief ein unbekannter Zeuge an der Hütte vorbei, der die beiden möglicherweise gesehen hat. Dieser Mann sowie weitere Zeugen, die entsprechende Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 969270 bei der Polizeiinspektion Zirndorf zu melden.

Erstellt durch: Kai Schmidt

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Alle Meldungen Alle
  • 02.02.2026 – 10:18

    POL-MFR: (94) Einbruch in Café - Zeugenaufruf

    Nürnberg (ots) - Zwischen Freitagabend (30.01.26) und Samstagmorgen (31.01.2026) brachen Unbekannte in ein Café im Nürnberger Osten ein. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise. Die Unbekannten verschafften sich zwischen 22:15 Uhr (Fr) und 10:00 Uhr (Sa) über ein Fenster gewaltsam Zutritt zu einem Café in der Ludwig-Feuerbach-Straße. In den Räumlichkeiten brachen die Täter mehrere Spielautomaten ...

    mehr
  • 01.02.2026 – 11:00

    POL-MFR: (93) Sturzbetrunken Verkehrsunfall verursacht

    Nürnberg (ots) - Am späten Samstagabend (31.01.2026) fuhr ein Mann in der Nürnberger Südstadt mit seinem Auto in mehrere geparkte Pkw. Eine Alkoholkontrolle ergab einen Wert von über 2 Promille Atemalkohol. Der 34-Jährige (griechisch) fuhr kurz vor Mitternacht (23:30 Uhr) die Tafelfeldstraße in Richtung Süden. Nach dem Überqueren der Landgrabenstraße folgte er entgegen der Einbahnstraße dem Verlauf der ...

    mehr
  • 01.02.2026 – 11:00

    POL-MFR: (92) Streit vor Imbiss - 22-Jähriger leistete Widerstand

    Nürnberg (ots) - Aufgrund eines Streits zwischen vier Personen im U-Bahnverteiler Röthenbach riefen mehrere Passanten in der Nacht auf Sonntag (01.02.2026) die Polizei. Ein 22-Jähriger widersetzte sich schließlich den Maßnahmen der Beamten und kam in polizeilichen Gewahrsam. Kurz nach Mitternacht alarmierten mehrere Zeugen den Notruf und gaben an, dass vier Personen vor einem Imbiss im Verteilergeschoss des ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren