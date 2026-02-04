Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (106) Tödlicher Verkehrsunfall auf der Staatsstraße 2385 bei Wilburgstetten - Zeugen gesucht

Dinkelsbühl (ots)

Dienstagnacht (03.02.2026) ereignete sich auf der Staatsstraße 2385 zwischen Weiltingen und Wilburgstetten (Lkrs. Ansbach) ein tödlicher Verkehrsunfall. Ein 80-jähriger Mann verstarb noch vor Ort an seinen schweren Verletzungen.

Gegen 23:45 Uhr fand eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Dinkelsbühl im Bereich des Wertstoffhofes Wilburgstetten einen verunfallten Pkw sowie einen leblosen 80-jährigen Fahrer (deutsch) auf. Zuvor hatten sich Angehörige an die Polizei gewandt und eine Vermisstenanzeige erstattet, da der Mann am Abend nicht nach Hause zurückgekehrt war.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 80-Jährige mit seinem Peugeot die Staatsstraße 2385 von Weiltingen kommend in Fahrtrichtung Wilburgstetten. Im Bereich des Wertstoffhofes kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Steinhaufen. Der Mann erlitt hierbei tödliche Verletzungen und verstarb noch an der Unfallstelle.

Die Polizeiinspektion Dinkelsbühl nahm den Unfall vor Ort auf. Die Beamten ermitteln nun die genauen Umstände des Unfallgeschehens.

Zeugen, denen in den späten Abendstunden im genannten Bereich ein Peugeot aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 09851 5719 0 bei der Polizeiinspektion Dinkelsbühl zu melden.

Erstellt durch: Michael Sebald / mc

