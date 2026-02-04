Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (107) Fahrzeug in Brand gesetzt - Zeugen gesucht

Uffenheim (ots)

In der Nacht zum Mittwoch (04.02.2026) brannte in Uffenheim (Lkrs. Neustadt an der Aisch / Bad Windsheim) ein Kleintransporter aus. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Gegen 02:30 Uhr meldeten Zeugen der Einsatzzentrale der mittelfränkischen Polizei ein brennendes Auto in der Custenlohrer Straße. Als eine alarmierte Streife der Polizeiinspektion Bad Windsheim vor Ort eintraf, stand ein Ford bereits im Vollbrand. Den verständigten Kameraden der Feuerwehr Uffenheim gelang es rasch, das Feuer zu löschen. Personen wurden dem aktuellen Erkenntnisstand zufolge nicht verletzt. Der Sachschaden dürfte sich ersten Schätzungen zufolge auf mehrere Zehntausend Euro belaufen.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen am Tatort durch. Inzwischen hat das Staatsschutzkommissariat der Ansbacher Kriminalpolizei die weiteren Ermittlungen übernommen. Die Beamten gehen davon aus, dass der Brand vorsätzlich gelegt wurde. Ein mögliches politisches Motiv wird hierbei geprüft. Die Ermittler bitten Zeugen, denen verdächtige Personen in der Nähe des weißen Ford aufgefallen sind oder die sonst sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 0911 2112 - 3333 zu melden.

