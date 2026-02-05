PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (117) Polizeieinsatz an Konrad-Groß-Schule in Nürnberg - Schüler mit Waffe gemeldet

Nürnberg (ots)

Am Donnerstag (05.02.2026) kam es an der der Konrad-Groß-Schule im Nürnberger Stadtteil Schoppershof zu einem Polizeieinsatz. Ein Lehrer hatte einen mutmaßlich bewaffneten Schüler gemeldet.

Gegen 10:00 Uhr verständigte die Schulleitung die Einsatzzentrale der mittelfränkischen Polizei. Ein Lehrer hatte zuvor einen Schüler gemeldet, der eine Schusswaffe in seinem Rucksack mitführen sollte. Noch bevor der betroffene Schüler zur Aufklärung des Sachverhalts in das Sekretariat gebracht werden konnte, gelang es dem 15-Jährigen, sich samt Rucksack zu entfernen. Da in der Folge nicht mehr nachvollzogen werden konnte, wo sich der mutmaßlich bewaffnete Jugendliche aufhielt, errichteten die ersten Polizeistreifen sowie Beamte des mittelfränkischen Unterstüzungskommandos (USK) eine Absperrung um das Schulgelände. Einsatzkräfte des Spezialeinsatzkommandos (SEK) führten im Anschluss eine Absuche des Areals durch, konnten den Jugendlichen allerdings nicht antreffen.

Eine Streife der Polizeiinspektion Nürnberg-Ost entdeckte den betroffenen Schüler im Rahmen der eingeleiteten Fahndung um kurz nach 12:00 Uhr im Nürnberger Norden und nahm ihn fest. Eine Schusswaffe führte der Jugendliche hierbei nicht mit. Im Zuge weiterer Ermittlungen im Laufe des Nachmittags fanden die Beamten den Rucksack schließlich auf. Darin befanden sich neben einer auf den ersten Blick täuschend echt aussehenden Spielzeugpistole unter anderem mehrere Messer, ein Pfefferspray sowie pyrotechnische Gegenstände. Den Rucksack hatte der 15-Jährige Deutsche offenbar auf seiner Flucht in einem leerstehenden Gebäude versteckt. Im Zentrum der weiteren Ermittlungen steht nun die Aufklärung der Beweggründe, die zu dem Handeln des Jugendlichen führten.

Erstellt durch: Christian Seiler / bl

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Alle Meldungen Alle
  • 05.02.2026 – 15:02

    POL-MFR: (116) Brand eines unbewohnten landwirtschaftlichen Gehöfts

    Sugenheim (ots) - Am frühen Donnerstagmorgen (05.02.2026) brach in einem unbewohnten Gebäude in Sugenheim (Landkreis Neustadt an der Aisch - Bad Windsheim) ein Brand aus. Das Feuer verursachte hohen Sachschaden. Gegen 02:30 Uhr ging bei der Integrierten Leitstelle der Notruf über den Brand eines Gehöfts in Krautostheim ein. Als Feuerwehr und Polizei am Einsatzort ...

    mehr
  • 05.02.2026 – 14:29

    POL-MFR: (115) Brand einer Scheune - die Kriminalpolizei ermittelt zur Brandursache

    Burgbernheim (ots) - Am Mittwochabend (04.02.2026) brach auf einem Anwesen in Burgbernheim (Lkr. Neustadt an der Aisch/ Bad Windsheim) ein Feuer aus. Eine Scheune brannte nieder; verletzt wurde glücklicherweise niemand. Kurz vor 20:00 Uhr ging bei der Integrierten Leitstelle die Meldung über den Brand einer Scheune in der Hochbacher Straße ein . Bei Eintreffen von ...

    mehr
  • 05.02.2026 – 10:17

    POL-MFR: (114) Mehrere Verletzte nach Verkehrsunfall am Gewerbepark Nürnberg-Feucht

    Nürnberg (ots) - Am Donnerstagmorgen (05.02.2026) ereignete sich im Bereich des Gewerbeparks Nürnberg-Feucht ein Unfall zwischen mehreren Lastwägen und Autos. Drei Personen zogen sich Verletzungen zu. Dem aktuellen Ermittlungsstand zufolge fuhr gegen 06:10 Uhr ein Lkw die Gleiwitzer Straße in Richtung Kreisverkehr (Am Tower) entlang. Auf Höhe der Einmündung zur ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren