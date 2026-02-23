Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Verkehrsunfall zwischen PKW und Fußgänger

Mainz (ots)

Am Sonntag, den 22.02.2026, gegen 23:35 Uhr, kam es in der Innenstadt zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Fußgänger.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein 34-jähriger Autofahrer die Parcusstraße in Fahrtrichtung Rheinallee. Ein 30-jähriger Fußgänger lief zeitgleich auf dem Gehweg der Kaiserstraße in entgegengesetzter Richtung. An der Kreuzung zur Gärtnergasse überquerte der Fußgänger die Fahrbahn, während der PKW nach rechts in diese einbog. In der Folge kam es auf der Fahrbahn zum Zusammenstoß zwischen dem PKW und dem Fußgänger.

Der Fahrzeugführer gab an, der Fußgänger habe die Fahrbahn bei rot zeigender Fußgängerampel überquert. Der Fußgänger hingegen erklärte, die Ampel habe grün für ihn gezeigt.

Durch den Zusammenstoß stürzte der Fußgänger und zog sich leichte Verletzungen am linken Arm sowie an der linken Hand zu. Zur weiteren medizinischen Abklärung wurde er durch einen hinzugerufenen Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht.

Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-34250 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell