Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: jugendlicher Exhibitionist am Hennesee

Meschede (ots)

Am 27.02.2026, gegen 16:45 Uhr, ging eine 31jährige Frau aus Warstein am Hennesee spazieren. Auf dem Fußweg zwischen der Brücke Mielinghausen und der Staumauer ist ihr ein männlicher jugendlicher aufgefallen, der zunächst hinter ihr her ging. Auf der Grünfläche an der Badebucht Mielinghausen sah sie den Jungen erneut. Er hielt zu diesem Zeitpunkt sein Glied in der Hand. Die Frau entfernte sich schnellen Schrittes, stellte den Jungen aber wieder hinter sich fest. Er hielt immer noch sein Glied in der Hand. Die Frau schrie den Jungen daraufhin an und begab sich zu anderen Personen, die in der Mielinghauser Bucht unterwegs waren. Der Junge ist ca. 14 Jahre alt, hat eine normale Statur und dunkelblonde, mittellange Haare. Er trug einen blauen Kapuzenpullover und eine blaue Jeans. Personen, die ebenfalls belästigt wurden oder Angaben zu dem Jugendlichen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Leitstelle
Telefon: 0291-9020-3110
Fax: 0291-9020-3119
E-Mail: leitstelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

