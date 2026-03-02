Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
POL-HSK: Schwer verletzter Motorradfahrer in Marsberg
Marsberg (ots)
Am 01.03.2026 um 11:35 Uhr beabsichtigte eine 61-jährige Marsbergerin, aus der Straße Am Schützenberg in Marsberg nach links auf die Bredelarer Straße (B7) einzubiegen. Dabei stieß sie mit einem 17-jährigen Motorradfahrer zusammen, der die Bredelarer Straße in Richtung Bredelar befuhr. Durch den Zusammenstoß kam der Motorradfahrer zu Fall. Der Rettungsdienst transportierte den schwer verletzten 17-Jährigen in ein örtliches Krankenhaus.
Rückfragen von Medienvertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Benedikt Teutenberg
Telefon: 0291-9020-1140
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell