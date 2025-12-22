Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg

POL-PIKUS: Tierabwehrspray in Kneipe versprüht

Kusel (ots)

Vermutlich weil er mit einem Hausverbot nicht einverstanden war, suchte in der Nacht zum Samstag ein 31-Jähriger ein Lokal in der Ringstraße auf und versprühte darin Pfefferspray. Drei Gäste wurden dadurch leicht verletzt. Sie wurden vom Rettungsdienst vor Ort versorgt. Einsatzkräfte trafen den Tatverdächtigen in der Nähe der Gaststätte an. Die Beamten nahmen den 31-Jährigen vorübergehend fest. Die Polizei leitete gegen ihn ein Strafverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ein. Die weiteren Ermittlungen dauern an. |pikus

