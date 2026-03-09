Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Polizeiliche Kriminalstatistik 2025 für Nordhessen durch Polizeipräsident Marco Bärtl vorgestellt

Kassel (ots)

Polizeipräsident Marco Bärtl hat am heutigen Montag die Polizeiliche Kriminalstatistik 2025 für Nordhessen vorgestellt:

- Nordhessen ist noch sicherer geworden

- Straftaten in Nordhessen erneut zurückgegangen (-4,5 % auf 44.182 Fälle)

- Aufklärungsquote wieder deutlich gestiegen auf 62,4% (+2,5 %); fast 2 von 3 Straftaten werden aufgeklärt

- Innenstadtoffensive zeigt Wirkung - Kassels Straßen deutlich sicherer: Straßenkriminalität im vergangenen Jahr um 14,7 % und in zwei Jahren um rund 25 % zurückgegangen

- Auch Landkreis Kassel weiterhin sehr sicher: Straftaten um 3,1 % auf 4.859 Fälle zurückgegangen

Polizeipräsident Marco Bärtl bei der Pressekonferenz zur Vorstellung der PKS am heutigen Vormittag: "Die polizeiliche Kriminalstatistik 2025 zeigt, dass Nordhessen noch sicherer geworden ist. In der Stadt Kassel zeigt die Innenstadtoffensive und die gezielte Bekämpfung der Kriminalität an Brennpunkten nachhaltige Wirkung. Das Risiko, Opfer einer Straftat im öffentlichen Raum zu werden, ist erneut deutlich geringer geworden."

Ausführliche Informationen zur Polizeilichen Kriminalstatistik 2025 für Nordhessen finden Sie in der beigefügten Presseinformation.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell