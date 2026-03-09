PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Polizeiliche Kriminalstatistik 2025 für Nordhessen durch Polizeipräsident Marco Bärtl vorgestellt

Kassel (ots)

Polizeipräsident Marco Bärtl hat am heutigen Montag die Polizeiliche Kriminalstatistik 2025 für Nordhessen vorgestellt:

   - Nordhessen ist noch sicherer geworden
   - Straftaten in Nordhessen erneut zurückgegangen (-4,5 % auf 
     44.182 Fälle)
   - Aufklärungsquote wieder deutlich gestiegen auf 62,4% (+2,5 %); 
     fast 2 von 3 Straftaten werden aufgeklärt
   - Innenstadtoffensive zeigt Wirkung - Kassels Straßen deutlich 
     sicherer: Straßenkriminalität im vergangenen Jahr um 14,7 % und 
     in zwei Jahren um rund 25 % zurückgegangen
   - Auch Landkreis Kassel weiterhin sehr sicher: Straftaten um 3,1 %
     auf 4.859 Fälle zurückgegangen

Polizeipräsident Marco Bärtl bei der Pressekonferenz zur Vorstellung der PKS am heutigen Vormittag: "Die polizeiliche Kriminalstatistik 2025 zeigt, dass Nordhessen noch sicherer geworden ist. In der Stadt Kassel zeigt die Innenstadtoffensive und die gezielte Bekämpfung der Kriminalität an Brennpunkten nachhaltige Wirkung. Das Risiko, Opfer einer Straftat im öffentlichen Raum zu werden, ist erneut deutlich geringer geworden."

Ausführliche Informationen zur Polizeilichen Kriminalstatistik 2025 für Nordhessen finden Sie in der beigefügten Presseinformation.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Grüner Weg 33
34117 Kassel
Pressestelle

Telefon: +49 561 910 1020 bis 23
Fax: +49 611 32766 1010
E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de

Außerhalb der Regelarbeitszeit
Polizeiführer vom Dienst (PvD)
Telefon: +49 561-910-0
E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell

  • 09.03.2026 – 11:45

    POL-KS: Raubüberfall auf Tankstelle in Erzbergerstraße: Kripo sucht Zeugen

    Kassel (ots) - Kassel-Nord: Zeugen eines Raubüberfalls auf eine Tankstelle, der sich am Samstagmorgen in der Erzbergerstraße in Kassel, Ecke Wolfhager Straße, ereignete, suchen die zuständigen Ermittler der Kasseler Kripo. Nach derzeitigem Kenntnisstand war der maskierte Täter gegen 6:15 Uhr in den Verkaufsraum gekommen, bedrohlich auf den anwesenden Mitarbeiter ...

    mehr
  • 07.03.2026 – 23:52

    POL-KS: Schwalm- Eder- Kreis: Raub mit Schusswaffe auf eine Tankstelle in Wabern-Unshausen

    Kassel (ots) - Am Samstagabend, 07.03.2026, gegen 21:35 Uhr, kam es zu einem Raub mit einer Schusswaffe auf eine Tankstelle in Wabern-Unshausen. Den ersten Ermittlungen zufolge betrat der bislang unbekannte Täter die Tankstelle und forderte unter Vorzeigen einer Schusswaffe Geld und Zigaretten. Dieses verpackte er anschließend in eine mitgebrachte Tüte eines ...

    mehr
