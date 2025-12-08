HZA-DA: Schließung des Zollamts Wiesbaden
Am kommenden Freitag, den 12. Dezember 2025, ist das Zollamt Wiesbaden wegen einer innerbetrieblichen Veranstaltung ab 12:00 Uhr geschlossen.
In dringenden Fällen können Abfertigungen bei den Zollämtern Bensheim, Darmstadt oder Hanau vorgenommen werden.
