Hauptzollamt Darmstadt

HZA-DA: Schließung des Zollamts Wiesbaden

Bild-Infos

Download

Darmstadt (ots)

Am kommenden Freitag, den 12. Dezember 2025, ist das Zollamt Wiesbaden wegen einer innerbetrieblichen Veranstaltung ab 12:00 Uhr geschlossen.

In dringenden Fällen können Abfertigungen bei den Zollämtern Bensheim, Darmstadt oder Hanau vorgenommen werden.

Original-Content von: Hauptzollamt Darmstadt, übermittelt durch news aktuell