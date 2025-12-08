PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Hauptzollamt Darmstadt

HZA-DA: Schließung des Zollamts Wiesbaden

Darmstadt (ots)

Am kommenden Freitag, den 12. Dezember 2025, ist das Zollamt Wiesbaden wegen einer innerbetrieblichen Veranstaltung ab 12:00 Uhr geschlossen.

In dringenden Fällen können Abfertigungen bei den Zollämtern Bensheim, Darmstadt oder Hanau vorgenommen werden.

Rückfragen bitte an:

Hauptzollamt Darmstadt
Angelika Hipp-Clemens
Telefon: 061519180-1006
E-Mail: presse.hza-darmstadt@zoll.bund.de
www.zoll.de

