Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Drei Wohnungseinbrüche in Kassel am Wochenende: Kripo erbittet Zeugenhinweise

Kassel (ots)

Kassel-Brasselsberg,-Vorderer Westen und -Wehlheiden:

Auf das Konto ein und derselben unbekannten Täter könnten drei Wohnungseinbrüche in Kassel gehen, die sich am Wochenende ereigneten. Die mit den weiteren Ermittlungen betrauten Beamten der Kasseler Kripo suchen nun nach Zeugen, die Hinweise auf die unbekannten Täter geben können.

Zunächst war der Polizei am Freitagabend der Einbruch in ein Einfamilienhaus im Weidenbuschweg am Brasselsberg gemeldet worden. Dort waren unbekannte Täter im kurzen Zeitraum zwischen 20:00 Uhr und 21:30 Uhr eingedrungen, nachdem sie ein Fenster aufgehebelt hatten. Mit erbeuteten Schmuckstücken flüchteten sie letztlich unerkannt. Am Samstagabend gegen 19:20 Uhr hatte sich der Einbruch in eine Erdgeschosswohnung in der Ludwig-Mohr-Straße ereignet. Ein Nachbar des Einbruchsopfers hatte zu dieser Zeit die beiden Täter gesehen, wie sie einen Tresor vom Balkon einer Erdgeschosswohnung warfen und sofort den Notruf gewählt. Als die beiden Einbrecher, zwei Männer mit schlanker/ sportlicher Statur und dunkler Bekleidung, die über die Balkontür eingebrochen waren, ihre Entdeckung durch den Zeugen bemerkten, ließen sie den Tresor zurück und ergriffen die Flucht. Ebenfalls über den Balkon kamen unbekannte Wohnungseinbrecher am Samstag im Kirchweg, nahe der Friedenstraße. Im Zeitraum zwischen 15:20 Uhr und 22:40 Uhr stiegen sie dort in eine Erdgeschosswohnung ein, wo sie sich in allen Räumen auf Beutezug begaben und Bargeld sowie Schmuck entwendeten.

Zeugen, die im Bereich der drei Tatorte verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben und den Ermittlern Täterhinweise geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell