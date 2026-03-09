PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Landkreis Schwalm-Eder, Gilserberg, Vermisster 71 Jähriger Mann

POL-KS: Landkreis Schwalm-Eder, Gilserberg, Vermisster 71 Jähriger Mann
  • Bild-Infos
  • Download

Kassel (ots)

Seit 15:30 Uhr wird der 71 Jährige Erich E. aus Gilserberg vermisst. Herr E. könnte sich in einer hilflosen Lage befinden und ist mit seinem Jack Russel Terrier unterwegs. Herr E. kann wie folgt beschrieben werden: ca. 170 cm groß, Glatze, leicht untersetzt. Beim Zeitpunkt des Verschwindens trug der Vermisste einen blauen Kapuzenpulli und eine schwarze Jogginghose. Hinweise bitte an die Polizeistation Schwalmstadt (06691-9430) oder jede andere Polizeidienststelle.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Grüner Weg 33
34117 Kassel
Christian Heitmüller, Polizeihauptkommissar
Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: +49 561-910 0
E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Während der Regelarbeitszeit
Pressestelle
Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren