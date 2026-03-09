Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel
POL-KS: Landkreis Schwalm-Eder, Gilserberg, Vermisster 71 Jähriger Mann
Kassel (ots)
Seit 15:30 Uhr wird der 71 Jährige Erich E. aus Gilserberg vermisst. Herr E. könnte sich in einer hilflosen Lage befinden und ist mit seinem Jack Russel Terrier unterwegs. Herr E. kann wie folgt beschrieben werden: ca. 170 cm groß, Glatze, leicht untersetzt. Beim Zeitpunkt des Verschwindens trug der Vermisste einen blauen Kapuzenpulli und eine schwarze Jogginghose. Hinweise bitte an die Polizeistation Schwalmstadt (06691-9430) oder jede andere Polizeidienststelle.
