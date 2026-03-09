Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Landkreis Schwalm-Eder, Gilserberg, Vermisster 71 Jähriger Mann

Bild-Infos

Download

Kassel (ots)

Seit 15:30 Uhr wird der 71 Jährige Erich E. aus Gilserberg vermisst. Herr E. könnte sich in einer hilflosen Lage befinden und ist mit seinem Jack Russel Terrier unterwegs. Herr E. kann wie folgt beschrieben werden: ca. 170 cm groß, Glatze, leicht untersetzt. Beim Zeitpunkt des Verschwindens trug der Vermisste einen blauen Kapuzenpulli und eine schwarze Jogginghose. Hinweise bitte an die Polizeistation Schwalmstadt (06691-9430) oder jede andere Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell