Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Betrunkener schlägt anderen Fahrgast ins Gesicht und wehrt sich gegen Festnahme: Drei Polizisten verletzt

Kassel (ots)

Kaufungen (Landkreis Kassel):

Für einen Polizeieinsatz hat am gestrigen Montagabend an der Haltestelle "Niederkaufungen Bahnhof" in Kaufungen ein aggressiver 29-Jähriger gesorgt, der erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Die Polizei war gegen 19:45 Uhr gerufen worden, da der Mann zuvor in der Straßenbahn einen anderen Fahrgast angegriffen hatte. Das 33-jährige Opfer aus Kaufungen schilderte den Polizisten später, dass er beim Aussteigen aus der Bahn versehentlich gegen den Mann gestoßen war, woraufhin ihn dieser unvermittelt ins Gesicht geschlagen und ihn dadurch verletzt hatte. Im weiteren Verlauf hatten zahlreiche Fahrgäste, die angesichts des laut schreienden 29-Jährigen verängstigt waren, die an der Haltestelle stehende Tram verlassen. Bei Eintreffen der hinzugeeilten Polizeistreifen zeigte sich der in Nieste wohnende Mann äußerst aggressiv und wehrte sich nach Leibeskräften gegen seine Festnahme. Während er die Polizisten beleidigte, trat er auch nach ihnen, ohne sie jedoch zu treffen. Dennoch wurde drei Beamtinnen und Beamte des Polizeireviers Ost bei der Festnahme des renitenten Mannes leicht verletzt. Da ein Atemalkoholtest bei dem 29 Jahre alten Tatverdächtigen 2,3 Promille ergab, musste er den Rest der Nacht in einer Ausnüchterungszelle des Polizeigewahrsams verbringen. Gegen ihn wird nun wegen Körperverletzung, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie Beleidigung ermittelt.

