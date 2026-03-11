Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Einsatz wegen häuslicher Gewalt: Frau und Polizist verletzt

Kassel (ots)

Trendelburg (Landkreis Kassel):

Am gestrigen Dienstagabend wurde die Polizei gegen 18:15 Uhr wegen einer häuslichen Gewalt in eine Wohnung in Trendelburg gerufen. Wie sich bei Eintreffen der Streifen der Polizeistation Hofgeismar herausstellte, soll ein 29-jähriger Mann seine Lebensgefährtin getreten und mit der Faust geschlagen haben, wodurch die Frau Verletzungen erlitt. Sie wurde anschließend von einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Wie die eingesetzten Polizisten berichten, setzte sich der 29-Jährige gegen seine Festnahme zur Wehr und trat vor dem Haus gegen den abgestellten Streifenwagen. Währenddessen kamen Familienangehörige des Mannes hinzu, die sich mit ihm solidarisierten und tumultartig eingriffen, um offensichtlich die Festnahme zu verhindern. Ein 55-jähriger Verwandter des Tatverdächtigen schlug mit einem Schuh gegen den Kopf eines Polizisten, der dadurch leicht verletzt wurde. Sein ebenfalls angegriffener Kollege blieb zum Glück unverletzt. Aufgrund der aufgeheizten Lage eilten zahlreiche Streifen der Kasseler Polizei und aus Uslar hinzu, sodass die Situation schließlich beruhigt und der festgenommene 29-Jährige für die weiteren polizeilichen Maßnahmen auf die Dienststelle gebracht werden konnte. Gegen ihn wird nun wegen der häuslichen Gewalt und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt. Sein 55-jähriger Angehöriger muss sich wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte verantworten, was für ihn eine Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren nach sich ziehen kann. Die Ermittlungen dauern an.

