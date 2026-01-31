Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Alleinunfall mit leicht verletzter Fahrerin

Hettenleidelheim (ots)

Am Freitag, den 30.01.26, befuhr eine 22-jährige Eisenbergerin gegen 15:26 Uhr die B47 aus Wattenheim kommend in Fahrtrichtung Eisenberg. In einer langgezogenen Linkskurve kam diese aufgrund nicht angepasster Ge-schwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet in den Straßengraben. Der Pkw der Fahrerin drehte sich anschließend um 180 Grad und kollidierte mit zwei Bäumen. Der Ford wurde infolge der Kollision wieder zurück auf die Fahrbahn geschleudert und blieb dort entgegen der Fahrtrichtung stehen. Die 22-Jährige konnte durch mehrere Ersthelfer aus dem verunfallten Pkw gebor-gen werden. Sie erlitt leichte Prellungen an Armen und Schulter. Zur weiteren Be-handlung wurde diese durch den Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Der Pkw erlitt einen wirtschaftlichen Totalschaden und war nicht mehr fahrbereit. Die Schadenshöhe des Fahrzeugs dürfte sich auf schätzungsweise 12.000 EUR belaufen.

