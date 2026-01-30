PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall mit verletztem Fahrradfahrer

Grünstadt (ots)

Gestern (29.01.26) gegen 12:45 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall, bei dem ein Fahrradfahrer leicht verletzt wurde. Der Fahrer des Fahrrads befuhr den Kreisverkehr von der Straße "Kalkerde" herkommend und wollte an der Straße "Kaiserhecke" diesen verlassen. Eine Autofahrerin fuhr von der Stadtmitte kommend in den Kreisverkehr ein, wobei es zum Zusammenstoß mit dem Fahrradfahrer kam, der infolge dessen zu Boden stürzte. Neben den leichten Verletzungen, die Folge des Sturzes waren, protokollierte die Polizei Sachschäden an den Fahrzeugen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Grünstadt
Bitzenstraße 2
67269 Grünstadt

Martina Benz

Tel.: 06359 9312 0

E-Mail: pigruenstadt@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

  • 30.01.2026 – 04:38

    POL-PDNW: Kurierfahrt endet mit Strafanzeige

    Neustadt/Weinstraße (ots) - Am 30.01.2026 um 03:30 Uhr wurde ein 38-Jähriger mit einem Sprinter in der Landauer Straße in 67433 Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der Mann fuhr zu diesem Zeitpunkt für eine Bäckerei Waren aus. Hierbei konnte festgestellt werden, dass der aus dem nicht-europäischen Ausland stammenden Fahrer schon länger als sechs Monate in der Bundesrepublik Deutschland ...

    mehr
  • 30.01.2026 – 01:10

    POL-PDNW: Heimfahrt endet mit Blutprobe

    Neustadt/Weinstraße (ots) - Am 29.01.2026 um 23:30 Uhr konnte ein 52-Jähriger aus Frankenstein/ Pfalz in der Landauer Straße in 67433 Neustadt/W. mit einem Ford einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der Mann war zu diesem Zeitpunkt auf dem Heimweg. Während der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit ergaben sich bei dem Fahrer Auffälligkeiten, welche auf eine aktuelle Betäubungsmittelbeeinflussung schließen ...

    mehr
