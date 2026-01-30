Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
POL-PDNW: Verkehrsunfall mit verletztem Fahrradfahrer
Grünstadt (ots)
Gestern (29.01.26) gegen 12:45 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall, bei dem ein Fahrradfahrer leicht verletzt wurde. Der Fahrer des Fahrrads befuhr den Kreisverkehr von der Straße "Kalkerde" herkommend und wollte an der Straße "Kaiserhecke" diesen verlassen. Eine Autofahrerin fuhr von der Stadtmitte kommend in den Kreisverkehr ein, wobei es zum Zusammenstoß mit dem Fahrradfahrer kam, der infolge dessen zu Boden stürzte. Neben den leichten Verletzungen, die Folge des Sturzes waren, protokollierte die Polizei Sachschäden an den Fahrzeugen.
