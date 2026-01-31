PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: E-Scooter-Fahrt endet mit Anzeigen

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 30.01.2026 um 22:30 Uhr konnte ein 28-Jähriger mit einem E-Scooter fahrend in der Schlachthofstraße in 67433 Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Hierbei konnte festgestellt werden, dass der Fahrer den E-Scooter unbefugt nutzte und unter dem Einfluss von Kokain und THC stand. Ferner konnte bei diesem eine geringe Mengen Kokain fest- und anschließend sichergestellt werden. Im weiteren Verlauf wurde der E-Scooter dem rechtmäßigen Halter übergeben und dem 28-Jährigen eine Blutprobe entnommen. Nun kommen auf den Fahrer des E-Scooters mehrere Strafanzeigen zu. Des Weiteren wird die Fahrerlaubnisbehörde in Kenntnis gesetzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße

F. Roth, POK

Telefon: 06321-854-0
E-Mail: pineustadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

