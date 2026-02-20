Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch und Betrug

Hemer (ots)

Unbekannte sind zwischen Montagmittag und Donnerstagabend in einen Keller Am Lehmacker eingebrochen. Sie öffneten einen Kellerverschlag und entwendeten zwei Laptops, eine Kamera und einen Kompressor.

Unter dem Namen einer Rechtsanwaltskanzlei haben Unbekannte angebliche Gegenstände aus einem Insolvenzverfahren im Internet zum Kauf angeboten. Ein Hemeraner meldete sich am Donnerstag bei der Polizei, um Anzeige zu erstatten. Wie er berichtete, überwies er Geld. Nach Unstimmigkeiten mit der Kontoverbindung recherchierte er im Internet und stieß auf völlig verschiedene Adressangaben. Ein Anruf bei der echten Anwaltskanzlei bestätigte den Verdacht eines Betrugs. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell