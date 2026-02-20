Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Rollerdiebstahl verhindert

Verfolgungsfahrt

Lüdenscheid (ots)

Eine Polizeistreife konnte in der Nacht zum Freitag den Diebstahl eines Motorrollers verhindern. Den Polizeibeamten fiel kurz nach 1 Uhr nachts auf der Parkstraße ein Motorroller-Fahrer ohne Licht und ohne Helm auf. Statt dem Haltesignal zu folgen, fuhr der Fahrer weiter. Die Beamten mussten ihren Wagen drehen, um den Roller zu verfolgen. Wenige Meter später lag der beschädigte Roller am Fahrbahnrand. Die Beamten suchten die Umgebung ab, konnten den Fahrer jedoch nicht mehr entdecken. Sie suchten die Halterin auf. Sie hatte ihren Roller ohne Batterie vor einem Mehrfamilienhaus an der Parkstraße abgestellt. Offenbar wurde er dort gestohlen. (cris)

Zwei Männer versuchten in der Nacht zum Donnerstag, vor einer Polizeikontrolle zu flüchten. Einer Polizeistreife fiel kurz vor 2 Uhr in Höhe der Bushaltestelle Wahrder Weg an der Halverstraße ein Fahrzeug auf, das auf einem abzweigenden Waldweg stand. Die Kennzeichen an dem Wagen passten nicht zu dem Fahrzeugtyp. Als die Polizeibeamten den Wagen kontrollieren wollten und Anhaltesignale gaben, beschleunigte der Fahrer. Über mehrere Waldwege ging es bis zum Eininghauser Weg. Dort fuhr sich der Fahrer auf einer Wiese fest. Die beiden Insassen verriegelten die Türen und weigerten sich, auszusteigen. Darauf schlugen die Polizeibeamten eine Scheibe ein, zogen die zwei Männer aus dem Fahrzeug und fesselten sie. Der 49-jährige Hagener am Steuer räumte ein, dass er keine Fahrerlaubnis hat und der Wagen nicht zugelassen sei. Zu den im Raum Bonn gestohlenen Kennzeichen machte er keine Angaben. Ein Drogenvortest verlief positiv, so dass ihm ein Arzt Blutproben abnahm. Gegen ihn lag eine Fahndung zur Aufenthaltsermittlung vor. Der 18-jährige Beifahrer, ebenfalls aus Hagen, wurde erkennungsdienstlich behandelt. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell