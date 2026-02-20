Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Vandalismus an Schule
Halver (ots)
An der Humboldtschule wurden am Mittwochabend mehrere Türknäufe abgetreten. Die Schlüsselzylinder landeten in Büschen. Kurz nach 20 Uhr wurden vier Jugendliche auf dem Schulgelände beobachtet. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9199-0. (cris)
