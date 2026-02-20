Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Vereinsheim - Streit und Ladendiebstahl

Iserlohn (ots)

An der Schwerter Straße sind Unbekannte in ein Vereinsheim eingebrochen. Von Mittwoch auf Donnerstag stahlen sie elektronische Geräte, Bargeld und Spirituosen. Die Polizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen und erbittet unter 0237450290 Hinweise.

Gestern gab es Streit zwischen drei Iserlohnern. Gegen 10 Uhr wurde die Polizei zu einem Betrieb an der Friedrichstraße gerufen. Ein 50-Jähriger Zeuge hätte demnach in einem Lagerraum einen Unbekannten angetroffen, der dort nichts zu suchen haben. Der unbekannte Mann habe den Zeugen beiseitegestoßen und Dokumente sowie einen Autoschlüssel entwendet. Er flüchtete. Die Polizei nahm eine Personenbeschreibung entgegen. Eine Stunde später wurde am Theodor-Heuss-Ring ein Ladendiebstahl gemeldet. Die Polizei traf einen 61-Jährigen, der auf die Beschreibung des Falls am Morgen passte. Er sollte Zigaretten gestohlen haben. Die Beamten durchsuchten ihn. Er führte aber keine Dokumente oder Schlüssel aus dem Betrieb mit sich. Nach Feststellung seiner Personalien wurden Strafverfahren wegen räuberischen Diebstahls und des Ladendiebstahls eingeleitet, er wurde entlassen. Um 20:32 Uhr wurde die Polizei wurde zur Friedrichstraße gerufen. Vor einem Imbiss gab es ein Wiedersehen des 61-Jährigen und des Zeugen vom Morgen, der mit einem weiteren Bekannten unterwegs war. Laut Zeugen hätten der 50-Jährige und sein 43-jähriger Begleiter den 61-Jährigen geschlagen. Danach hätten sich die Parteien getrennt. Die Beamten trafen alle drei Beteiligten im Umfeld an und befragten sie. Der 61-Jährige war leicht verletzt worden. Die beiden Iserlohner gaben an, mit dem Mann diskutiert zu haben. Nun werden Zeugen gesucht, die den Vorfall beobachtet haben. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung gegen den 50- und den 43-Jährigen. (lubo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell