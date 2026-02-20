PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Diebstahl und Rollerfund

Altena (ots)

In der Tiefgarage Am Stampel wurde zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen eine Scheibe eines geparkten Pkw eingeschlagen. Der Täter entwendete den Fahrzeugschein. Am Donnerstagmorgen gegen 6 Uhr entdecke eine Zeugin einen stark beschädigten Motorroller an der Laderampe eines Supermarktes in der Rahmedestraße. Wie die Polizei feststellte, wurden die Frontverkleidung abgebrochen und die Kabel im Motorraum überbrückt. Die Ermittlungen zum Eigentümer laufen. (cris)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

