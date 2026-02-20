Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Diebstahl und Rollerfund
Altena (ots)
In der Tiefgarage Am Stampel wurde zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen eine Scheibe eines geparkten Pkw eingeschlagen. Der Täter entwendete den Fahrzeugschein. Am Donnerstagmorgen gegen 6 Uhr entdecke eine Zeugin einen stark beschädigten Motorroller an der Laderampe eines Supermarktes in der Rahmedestraße. Wie die Polizei feststellte, wurden die Frontverkleidung abgebrochen und die Kabel im Motorraum überbrückt. Die Ermittlungen zum Eigentümer laufen. (cris)
