Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Mittwoch: 79 Verstöße bei Schwerpunktkontrollen

Halver (ots)

Gestern kontrollierte die Polizeiwache Halver zwischen 9 und 17 Uhr zahlreiche Fahrzeuge, um Unfallursachen zu bekämpfen. Die Bilanz des Kontrolleinsatzes: 79 Verstöße. Insbesondere die gefahrene Geschwindigkeit, Alkohol und Drogen standen im Interesse der Beamten. Allein an der B229 in Schmalenbach und im Bereich Lüdenscheid-Brügge kam es gestern zu 25 Geschwindigkeitsüberschreitungen. Rekordhalter des Tages war ein Autofahrer, der nach Abzug der Toleranz immer noch mit 24 km/h zu viel durch Schmalenbach in Richtung Kierspe fuhr. Gegen ihn wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Zudem wurde in mehreren Fällen das Durchfahrtsverbot am Brügger Bahnhof missachtet, auch hier Schritten die Beamten ein. Ein Fahrzeugführer hatte außerdem Lachgas an Bord, er verstieß dabei gegen Ladungssicherungsvorschriften. Nicht angelegte Sicherheitsgurte wurden ebenso sanktioniert. Außerdem: nicht jeder führte die notwendigen Dokumente mit sich. Aus Sicht von Wachleiter Nils Haböck zeigte sich, dass nach wie vor Verstöße vorkommen, jedoch letztlich niemand mit einem Fahrverbot rechnen muss. Dabei positiv: Alkohol oder Drogen hatte offenbar niemand konsumiert. So wird es auch künftig zu Kontrollen kommen. Die Bekämpfung von Unfallursachen, wie hohe Geschwindigkeit oder der Konsum berauschender Mittel, ist ein zentraler Bestandteil der polizeilichen Aufgaben. (lubo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell