PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Mittwoch: 79 Verstöße bei Schwerpunktkontrollen

POL-MK: Mittwoch: 79 Verstöße bei Schwerpunktkontrollen
  • Bild-Infos
  • Download
  • Ein weiterer Medieninhalt

Halver (ots)

Gestern kontrollierte die Polizeiwache Halver zwischen 9 und 17 Uhr zahlreiche Fahrzeuge, um Unfallursachen zu bekämpfen. Die Bilanz des Kontrolleinsatzes: 79 Verstöße. Insbesondere die gefahrene Geschwindigkeit, Alkohol und Drogen standen im Interesse der Beamten. Allein an der B229 in Schmalenbach und im Bereich Lüdenscheid-Brügge kam es gestern zu 25 Geschwindigkeitsüberschreitungen. Rekordhalter des Tages war ein Autofahrer, der nach Abzug der Toleranz immer noch mit 24 km/h zu viel durch Schmalenbach in Richtung Kierspe fuhr. Gegen ihn wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Zudem wurde in mehreren Fällen das Durchfahrtsverbot am Brügger Bahnhof missachtet, auch hier Schritten die Beamten ein. Ein Fahrzeugführer hatte außerdem Lachgas an Bord, er verstieß dabei gegen Ladungssicherungsvorschriften. Nicht angelegte Sicherheitsgurte wurden ebenso sanktioniert. Außerdem: nicht jeder führte die notwendigen Dokumente mit sich. Aus Sicht von Wachleiter Nils Haböck zeigte sich, dass nach wie vor Verstöße vorkommen, jedoch letztlich niemand mit einem Fahrverbot rechnen muss. Dabei positiv: Alkohol oder Drogen hatte offenbar niemand konsumiert. So wird es auch künftig zu Kontrollen kommen. Die Bekämpfung von Unfallursachen, wie hohe Geschwindigkeit oder der Konsum berauschender Mittel, ist ein zentraler Bestandteil der polizeilichen Aufgaben. (lubo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 19.02.2026 – 14:34

    POL-MK: Polizisten legen Fahrzeuggespann still

    Lüdenscheid (ots) - Polizeibeamte haben heute Vormittag auf dem Autobahnzubringer Nord ein mit Möbeln beladenes Fahrzeuggespann aus dem Kosovo kontrolliert. Was bis dahin 2000 km quer durch Europa gutgegangen war, beendeten Lüdenscheider Polizeibeamte knapp 200 km vor dem eigentlichen Ziel in den Niederlanden. Der Anhänger hatte offenbar schon länger "Lagerschaden". Und das leider nicht nur bei der Ladung. Das ...

    mehr
  • 19.02.2026 – 14:33

    POL-MK: Einstellung einer Öffentlichkeitsfahndung

    Iserlohn (ots) - Die jüngste Öffentlichkeitsfahndung, nachdem ein unbekannter Mann mit einer mutmaßlich entwendeten EC-Karte Geld abhob, wird gelöscht. Es konnten Hinweise auf den Tatverdächtigen erlangt werden, die Polizei dankt für die Mithilfe. (lubo) Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1299 E-Mail: ...

    mehr
  • 19.02.2026 – 11:50

    POL-MK: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

    Hemer (ots) - Die Polizei sucht nach einer Unfallflucht am Tannenkopf Zeugen. Der Unfall passierte zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmittag. In Höhe Hausnummer 3 touchierte ein unbekannter Fahrer mit einem vermutlich rot lackierten Fahrzeug den Doppelstabmattenzaun eines Grundstücks. Anschließend machte sich der Verursacher aus dem Staub, ohne sich um den eingedrückten Zaun zu kümmern. Zeugen, die den Vorfall ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren