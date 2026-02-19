Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Einstellung einer Öffentlichkeitsfahndung
Iserlohn (ots)
Die jüngste Öffentlichkeitsfahndung, nachdem ein unbekannter Mann mit einer mutmaßlich entwendeten EC-Karte Geld abhob, wird gelöscht. Es konnten Hinweise auf den Tatverdächtigen erlangt werden, die Polizei dankt für die Mithilfe. (lubo)
