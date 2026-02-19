POL-MK: Einstellung einer Öffentlichkeitsfahndung

Lüdenscheid (ots) - Eine 61-Jährige wurde durch eine Phishing-E-Mail um mehrere tausend Euro erleichtert. Eine vermeintliche Kleinanzeigenplattform bat sie um die Eingabe einiger Daten für lukrative Geschäfte. Wie sich herausstellte, steckte jedoch nicht die eigentlich existierende Plattform, sondern ein Betrug dahinter. In der Folge kam es zu Abbuchungen auf ihrem Konto, das sie im Anschluss sperren ließ. Nun ermittelt die Kripo und warnt vor der Masche. (lubo) ...

