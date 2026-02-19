Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Suche nach Diebstahl aus Eierverkauf

Betrugsanruf mit Folgen

Kierspe (ots)

Gestern um 16.15 Uhr stahl ein junger Mann die Geldkassette aus einem Eierverkauf an der Wiesenstraße. Er wurde aufgenommen, als er die Verkaufshütte betrat. Demnach war er mit weißen Nike-Schuhen, einer schwarzen Jogginghose, schwarzer Jacke und schwarzer Kapuze bekleidet. Er wird als schlank und mutmaßlich blond beschrieben. Hinweise zum Diebstahl nimmt die Polizei unter 0235491990 entgegen.

Eine 30-Jährige wurde durch einen angeblichen Zahlungsanbieter telefonisch kontaktiert. Sie sprach mit zwei Männern, die sie zum Installieren einer App aufforderten. Darüber verschafften sie sich Zugang auf ihr Handy und transferierten eine vierstellige Summe. Nun ermittelt die Polizei wegen Betruges und warnt vor der Masche. (lubo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell