Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Gaststätteneinbruch und Taschendiebe

Iserlohn (ots)

In der Nacht zum Dienstag wurde an der Leckingser Straße in den Büroraum einer Gaststätte eingebrochen. Ein unbekannter Täter hebelte gegen 0.15 Uhr ein Fenster auf, durchwühlte das Büro und entwendete Bargeld. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9199-0. (cris)

Zum Wochenbeginn waren wieder Taschendiebe unterwegs. Am Montag zwischen 8 und 9.30 Uhr nutzte ein 40-jähriger Mann den Schienenersatzverkehr und wollte in Iserlohn umsteigen. Dort bemerkte er, dass sein Portemonnaie weg war. Eine 50-jährige Frau wurde am Dienstag gegen 18 Uhr am Baedecker Platz von einer Unbekannten angesprochen, die Geld gewechselt haben wollte. Die Frau schaute in der Geldbörse nach und steckte diese nach eigenen Angaben anschließend wieder in die Handtasche zurück. Beim Betreten eines Marktes sei ihr ein Unbekannter nahegekommen. Später an der Kasse suchte sie vergeblich nach der Geldbörse. Die Polizei warnt weiter vor Taschendieben. Wertsachen sollten möglichst dicht am Körper getragen werden. (cris)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

