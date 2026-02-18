Hemer (ots) - Ein E-Scooter-Fahrer hat am Dienstag in der Wittekindstraße Pakete gestohlen. Gegen 12 Uhr erwischte ein Grundstücksbesitzer einen Unbekannten mit einem E-Scooter auf seinem Grundstück. Als er den Unbekannten ansprach, beschimpfte ihn dieser und fuhr davon. Offenbar hatte der E-Scooter-Fahrer zwei Pakete aus einer Paketbox vor der Haustür gestohlen. Der Unbekannte wurde auf ein Alter zwischen 20 und 40 Jahren geschätzt. Er war dunkel gekleidet und hat ...

mehr