Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung
Plettenberg / Werdohl (ots)
1. Messstelle
Ort Plettenberg-Teindeln B 236 FR Werdohl Zeit 18.02.2026, 05:28 Uhr bis 07:26 Uhr Art der Messung: Radar Gemessene Fahrzeuge 471 Verwarngeldbereich 47 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 3 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 71 km/h 50 bei km/h außerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde MK
2. Messstelle
Ort Werdohl,Ütterlingser Straße B 236 FR Stadtmitte Zeit 18.02.2026, 07:50 Uhr bis 11:00 Uhr Art der Messung: Radar Gemessene Fahrzeuge 479 Verwarngeldbereich 24 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 6 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 60 km/h 30 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde BRA (lubo)
