Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Brand in Wohnhauskeller - Fahrzeuge durchwühlt

Lüdenscheid (ots)

Im Keller eines MehrfamilienhausesIn In der Mark geriet gestern am frühen Morgen ein Papierstapel in Brand. Gegen 4.45 Uhr fiel das entstandene Feuer auf, die Feuerwehr löschte. Nun ermittelt die Polizei. Zeugen werden gebeten, Hinweise an die Rufnummer 02351/9099-0 zu richten.

Am gestrigen Abend zwischen 22 und 23 Uhr wurden drei Fahrzeuge durchwühlt. Unbekannte Täter schlugen die Fensterscheiben der geparkten Fahrzeuge am Spicherweg (2x) und an der Alsenstraße ein. Sie gelangten so an Bekleidung. Die Polizei ermittelt zu den Taten und bittet um Hinweise unter Telefon 9099-0. (lubo)

