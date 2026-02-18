PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Brand in Wohnhauskeller - Fahrzeuge durchwühlt

Lüdenscheid (ots)

Im Keller eines MehrfamilienhausesIn In der Mark geriet gestern am frühen Morgen ein Papierstapel in Brand. Gegen 4.45 Uhr fiel das entstandene Feuer auf, die Feuerwehr löschte. Nun ermittelt die Polizei. Zeugen werden gebeten, Hinweise an die Rufnummer 02351/9099-0 zu richten.

Am gestrigen Abend zwischen 22 und 23 Uhr wurden drei Fahrzeuge durchwühlt. Unbekannte Täter schlugen die Fensterscheiben der geparkten Fahrzeuge am Spicherweg (2x) und an der Alsenstraße ein. Sie gelangten so an Bekleidung. Die Polizei ermittelt zu den Taten und bittet um Hinweise unter Telefon 9099-0. (lubo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
  • 18.02.2026 – 08:51

    POL-MK: E-Scooter-Fahrer gesucht

    Hemer (ots) - Ein E-Scooter-Fahrer hat am Dienstag in der Wittekindstraße Pakete gestohlen. Gegen 12 Uhr erwischte ein Grundstücksbesitzer einen Unbekannten mit einem E-Scooter auf seinem Grundstück. Als er den Unbekannten ansprach, beschimpfte ihn dieser und fuhr davon. Offenbar hatte der E-Scooter-Fahrer zwei Pakete aus einer Paketbox vor der Haustür gestohlen. Der Unbekannte wurde auf ein Alter zwischen 20 und 40 Jahren geschätzt. Er war dunkel gekleidet und hat ...

    mehr
  • 18.02.2026 – 08:46

    POL-MK: Einbrüche

    Meinerzhagen (ots) - In der Nacht auf Montag schlugen Unbekannte gleich zwei Mal zu. An der Oststraße knackten sie den Lagerraum eines Imbisswagens und gelangten an mehrere Gasflaschen. An der Königsberger Straße schlugen sie eine Scheibe der Phönix-Schule ein und knackten mehrere Schränke im Gebäude. Letztlich wurden Süßwaren und Getränke aus dem Schulkiosk gestohlen. Die Polizei nimmt unter Telefon 02354/91990 Hinweise entgegen. (lubo) Rückfragen von ...

    mehr
  • 18.02.2026 – 08:08

    POL-MK: Einbruchversuch

    Werdohl (ots) - Unbekannte wollten in der Nacht von Montag auf Dienstag am Pungelscheider Weg einbrechen. Unbekannte schlugen eine Scheibe an einem Mehrfamilienhaus ein und machten sich an einem Türschloss zu schaffen. Ins Innere gelangten sie jedoch nicht. Nun ermittelt die Kripo und bittet unter 02392/9399-0 um Hinweise. (lubo) Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) ...

    mehr
