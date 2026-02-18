PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruchversuch

Werdohl (ots)

Unbekannte wollten in der Nacht von Montag auf Dienstag am Pungelscheider Weg einbrechen. Unbekannte schlugen eine Scheibe an einem Mehrfamilienhaus ein und machten sich an einem Türschloss zu schaffen. Ins Innere gelangten sie jedoch nicht. Nun ermittelt die Kripo und bittet unter 02392/9399-0 um Hinweise. (lubo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
