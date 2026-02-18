Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Einbruchversuch
Werdohl (ots)
Unbekannte wollten in der Nacht von Montag auf Dienstag am Pungelscheider Weg einbrechen. Unbekannte schlugen eine Scheibe an einem Mehrfamilienhaus ein und machten sich an einem Türschloss zu schaffen. Ins Innere gelangten sie jedoch nicht. Nun ermittelt die Kripo und bittet unter 02392/9399-0 um Hinweise. (lubo)
