Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Rücknahme einer Fahndung
Lüdenscheid (ots)
Ausgangsmeldung von heute, 16:06 Uhr
POL-MK: Fahndung nach Körperverletzung auf dem Rathausplatz
Die Suche wurde eingestellt. Der Verdächtige hat sich der Polizei gestellt. (dill)
Rückfragen von Medienvertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell