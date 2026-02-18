PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei

Menden/ Hemer (ots)

1. Messstelle	Menden-Oesbern, Oberoesbern
Zeit				17.02.2026, 8 bis 12:30 Uhr,
Art der Messung:		ESO,
Gemessene Fahrzeuge		579,
Verwarngeldbereich 		63,
Ordnungswidrigkeitenanzeigen	9,
Anzahl der Fahrverbote		0,
Höchster Messwert		61 statt 30 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft,
Fahrzeugart		PKW,
Zulassungsbehörde	MK.
2. Messstelle	Hemer-Breidenbruch, Ihmerter Straße,
Zeit				17.02.2026, 11:50 bis 14:05 Uhr,
Art der Messung:		Radar,
Gemessene Fahrzeuge		202,
Verwarngeldbereich 		285,
Ordnungswidrigkeitenanzeigen	2,
Anzahl der Fahrverbote		0,
Höchster Messwert		59 statt 30 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft,
Fahrzeugart		PKW,
Zulassungsbehörde	MK.
3. Messstelle	Hemer, Bräuckerstraße,
Zeit				17.02.2026, 14:25 bis 16:10 Uhr,
Art der Messung:		Radar,
Gemessene Fahrzeuge		250,
Verwarngeldbereich 		11,
Ordnungswidrigkeitenanzeigen	1,
Anzahl der Fahrverbote		0,
Höchster Messwert		52 statt 30 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft,
Fahrzeugart		PKW,
Zulassungsbehörde	MK.
4. Messstelle	Hemer, Iserlohner Straße,
Zeit				17.02.2026, 16:25 Uhr bis 18:05 Uhr,
Art der Messung:		Radar,
Gemessene Fahrzeuge		520,
Verwarngeldbereich 		10,
Ordnungswidrigkeitenanzeigen	0,
Anzahl der Fahrverbote		0,
Höchster Messwert		43 statt 30 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft,
Fahrzeugart		PKW,
Zulassungsbehörde	MK.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

