Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei
Menden/ Hemer (ots)
1. Messstelle Menden-Oesbern, Oberoesbern Zeit 17.02.2026, 8 bis 12:30 Uhr, Art der Messung: ESO, Gemessene Fahrzeuge 579, Verwarngeldbereich 63, Ordnungswidrigkeitenanzeigen 9, Anzahl der Fahrverbote 0, Höchster Messwert 61 statt 30 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft, Fahrzeugart PKW, Zulassungsbehörde MK.
2. Messstelle Hemer-Breidenbruch, Ihmerter Straße, Zeit 17.02.2026, 11:50 bis 14:05 Uhr, Art der Messung: Radar, Gemessene Fahrzeuge 202, Verwarngeldbereich 285, Ordnungswidrigkeitenanzeigen 2, Anzahl der Fahrverbote 0, Höchster Messwert 59 statt 30 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft, Fahrzeugart PKW, Zulassungsbehörde MK.
3. Messstelle Hemer, Bräuckerstraße, Zeit 17.02.2026, 14:25 bis 16:10 Uhr, Art der Messung: Radar, Gemessene Fahrzeuge 250, Verwarngeldbereich 11, Ordnungswidrigkeitenanzeigen 1, Anzahl der Fahrverbote 0, Höchster Messwert 52 statt 30 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft, Fahrzeugart PKW, Zulassungsbehörde MK.
4. Messstelle Hemer, Iserlohner Straße, Zeit 17.02.2026, 16:25 Uhr bis 18:05 Uhr, Art der Messung: Radar, Gemessene Fahrzeuge 520, Verwarngeldbereich 10, Ordnungswidrigkeitenanzeigen 0, Anzahl der Fahrverbote 0, Höchster Messwert 43 statt 30 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft, Fahrzeugart PKW, Zulassungsbehörde MK.
Rückfragen von Medienvertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell