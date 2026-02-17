POL-MK: Fahndung nach Tatverdächtigem

Iserlohn (ots) - In der vergangenen Nacht versuchten unbekannte Täter, in ein Restaurant Im Kühl einzubrechen. Sie hebelten an Türen und Fenstern und lösten einen Alarm aus. Die Polizei erschien, entwendet wurde nach derzeitigem Stand nichts. Zeugen, die in der Nacht etwas Verdächtiges beobachtet haben, können ihre Hinweise an die 02371/91990 richten. In der Nacht auf Dienstag wurden mehrere Fahrzeuge beschädigt. ...

