Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: E-Scooter-Fahrer gesucht

Hemer (ots)

Ein E-Scooter-Fahrer hat am Dienstag in der Wittekindstraße Pakete gestohlen. Gegen 12 Uhr erwischte ein Grundstücksbesitzer einen Unbekannten mit einem E-Scooter auf seinem Grundstück. Als er den Unbekannten ansprach, beschimpfte ihn dieser und fuhr davon. Offenbar hatte der E-Scooter-Fahrer zwei Pakete aus einer Paketbox vor der Haustür gestohlen. Der Unbekannte wurde auf ein Alter zwischen 20 und 40 Jahren geschätzt. Er war dunkel gekleidet und hat einen Vollbart. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9099-0. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell