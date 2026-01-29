PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-AA: Ostalbkreis: Fahndung nach Raub auf Bankfiliale in Essingen

Aalen (ots)

Fahndung nach Raub auf Bankfiliale in Essingen

Am Donnerstagnachmittag gegen 16:00 Uhr betrat ein Mann eine Bankfiliale in der Rathausgasse in Essingen und bedrohte dort eine Bankmitarbeiterin. Anschließend entwendete er einen höheren Geldbetrag und flüchtete. Die Polizei hat vor Ort die Ermittlungen und die Fahndung nach dem Mann aufgenommen, er wird als etwa 180 cm groß mit braunen Augen beschrieben. Der Mann trug eine schwarze Mütze, einen dunklen gestreiften Schal und einen dunklen Mantel sowie schwarze Handschuhe. Er hatte zeitweise eine Sonnenbrille auf, dunkle Haare und er hatte einen hellrosanen Koffer bei sich. Hinweise zu dem Mann und seinem Aufenthaltsort nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 07361 580 0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-108
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

