Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Diebstahl - Sachbeschädigung - Brennender PKW - Unfälle

Aalen (ots)

Bartholoma: Diebstahl von Kfz-Kennzeichen

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurden von einem grauen VW Touran, der in der Straße Im Schopf geparkt war, beide Kennzeichen abgeschraubt und entwendet. In der Straße Rötenbach wurden von einem weißen VW Touareg und von einem weißen Toyota Aygo ebenfalls jeweils beide Kennzeichen gestohlen. Hinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib der Kennzeichen nimmt der Polizeiposten Heubach unter der Rufnummer 07173 8776.

Bartholomä: Mit PKW auf Skipiste

Am Dienstag gegen 21.45 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer die Skipiste mit einem weißen SUV und verursachte hierbei erheblichen Flurschaden. Hinweise auf den unbekannten PKW-Lenker nimmt der Polizeiposten heubach unter der Rufnummer 07173 8776 entgegen.

Waldhausen: Unfall im Kreuzungsbereich

Ein 33-jähriger Lenker eines Seat befuhr am Donnerstag gegen 7:15 Uhr den Verbindungsweg zwischen der K3290 und der L1080 bei Brastelburg. An der Einmündung zur L1080 wollte der 33-Jährige abbremsen, rutschte aber aufgrund der winterlichen Straßenverhältnisse und der nicht angepassten Geschwindigkeit mit seinem Fahrzeug auf die L1080. Dort kollidierte der Seat mit einem Mercedes, dessen 51-jährige Fahrerin die L1080 von Waldhausen in Richtung Aalen befuhr. Bei dem Unfall, bei welchem niemand verletzt wurde, entstand ein Schaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.

Tannhausen: Brennender PKW

Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes geriet am Donnerstag um 9 Uhr ein BMW in der Hauptstraße in Brand. Die Feuerwehr Tannhausen war mit drei Fahrzeugen und 16 Wehrleuten vor Ort, konnte jedoch nicht mehr verhindern, dass der BMW total ausbrannte. Der entstandene Schaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

Ellwangen: PKW überschlägt sich

Am Donnerstag um 9 Uhr befuhr eine 20-Jährige mit ihrem Audi A3 die Kreisstraße 3218 zwischen der Abzweigung Hirlbach und Pfahlheim West. Aufgrund der Straßenverhältnisse nicht angepasster Geschwindigkeit kam die junge Fahrerin mit ihrem PKW nach links von der Straße ab und überschlug sich. Hierbei entstand an dem Fahrzeug ein Schaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Die 25-Jährige verletzte sich hierbei leicht, ihre 17-jährige Beifahrerin blieb unverletzt.

Rosenberg: PKW überschlägt sich

Ein 19-jähriger Lenker eines Citroen kam am Donnerstag gegen 7:15 Uhr aufgrund Eisglätte alleinbeteiligt ins Rutschen und nach rechts von der Fahrbahn ab. Anschließend überschlug sich das Fahrzeug. Bei dem Unfall, der sich auf der Kreisstraße 3323 zwischen Rosenberg und Hummelsweiler ereignete, wurde der Fahrer leicht verletzt. An seinem Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von etwa. 10.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen