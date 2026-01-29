PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Körperverletzung - Diebstähle

Aalen (ots)

Aalen/Wasseralfingen: Diebstahl aus Umkleidekabine

Ein Unbekannter entwendete am Mittwoch, zwischen 11:30 Uhr und 13 Uhr, aus einer Umkleidekabine einer Sporthalle in der Steinbeisstraße eine Geldbörse, Bargeld und Schmuck im Wert von 350 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

Aalen: Diebstahl aus Kellerraum

Aus einem Kellerraum eines Wohnhauses in der Kantstraße wurde ein E-Bike Ladekabel sowie eine Akku-Luftpumpe entwendet. Der Diebstahl wurde am Dienstag gegen 19:45 Uhr bekannt. Hinweise hierzu nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Körperverletzung

Ein 31-Jähriger teilte dem Polizeipräsidium Aalen am Mittwochabend mit, dass ihm gegen 19:30 Uhr im Bereich des ZOB vier unbekannte Personen entgegengekommen seien, die ihn grundlos angepöbelt hätten. Anschließend hätten ihm die vier Personen, die alle im Alter zwischen 19 und 25 Jahre alt gewesen sein sollen, mehrfach ins Gesicht geschlagen. Im weiteren Verlauf sollen sich die Personen vom ZOB entfernt haben. Der 31-Jährige meldete den Vorfall erst mehrere Stunden später der Polizei. Aus diesem Grund bittet das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd um Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Diese werden gebeten sich unter der Rufnummer 07171 3580 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Pressestelle
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-110
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

