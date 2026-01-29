PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Neresheim: Winterdienstfahrzeug kommt von Fahrbahn ab

Aalen (ots)

Am Donnerstag um kurz vor 10 Uhr befuhr ein 52-Jähriger mit einem Winterdienstfahrzeug die K3314 zwischen der Bundesstraße 466 und dem Schweindorfer Kreuz. Vermutlich aufgrund einer kurzen Unachtsamkeit auf der winterglatten Fahrbahn kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und rutschte infolge dessen die dortige Böschung hinab. Hierbei kippte das Fahrzeug auf die rechte Seite. Bei dem Unfall entstand an dem Lkw Totalschaden in Höhe von etwa 35.000 Euro. Unter anderem wurde die Fahrerkabine so stark verbogen, dass der Fahrer nicht mehr selbstständig aus dem Fahrzeug aussteigen konnte. Der 35-Jährige, der lediglich leicht verletzt wurde, musste durch die Feuerwehren Bopfingen und Neresheim, die mit acht Fahrzeugen und 29 Einsatzkräften vor Ort kamen, aus dem Fahrzeug geborgen werden. Derzeit (Stand 11:30 Uhr) ist die K3314 zur Bergung des Lkw noch voll gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Pressestelle
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-110
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

