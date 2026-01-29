PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfallflucht - Auto zerkratzt - Betrunkener Radfahrer widersetzt sich Polizisten

Aalen (ots)

Schorndorf: Unfallflucht

Ein bisher unbekannter Autofahrer beschädigte am Mittwoch zwischen 11 Uhr und 12:45 Uhr in der Bruckgasse einen geparkten Seat Ibiza und fuhr anschließend unerlaubt weiter. Der Schaden am Seat wird auf 2500 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Schorndorf hat die Ermittlungen zum geflüchteten Unfallverursacher aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07181 2040 um Zeugenhinweise.

Welzheim: Auto zerkratzt

Am Mittwoch zwischen 7:55 Uhr und 14:05 Uhr wurde ein VW, der in der Brunnenstraße abgestellt war, an mehreren Stellen zerkratzt. Der Schaden beläuft sich auf ungefähr 1000 Euro. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Welzheim unter der Telefonnummer 07182 92810 entgegen.

Schorndorf: Betrunkener Radfahrer widersetzt sich Polizeibeamten

Am Mittwochabend kurz vor 22 Uhr wurde ein 70 Jahre alter Radfahrer dabei beobachtet, wie er mit seinem Fahrrad die Rosenstraße in Schlangenlinien über die gesamte Fahrspur befuhr. Bei der anschließenden Kontrolle war der Mann äußerst unkooperativ, einen Alkoholtest verweigerte er. Da er offensichtlich stark alkoholisiert war, sollte er ins Krankenhaus zur Blutentnahme gebracht werden. Hiergegen widersetzte der Mann sich. Im Streifenwagen beleidigte und bedrohte der Mann die Polizisten mehrfach. Er wurde im Anschluss an die Blutentnahme zur Ausnüchterung in die Gewahrsamszelle eingeliefert und muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Pressestelle
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-106
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

