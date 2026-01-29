Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Versuchter Diebstahl, Verkehrsunfälle und Unfallflucht

Crailsheim: Versuchter Diebstahl aus Automaten

Am Postplatz wurde am Mittwoch zwischen 21:30 Uhr und 22:30 Uhr versucht, die Scheibe eines Automaten einzuwerfen und anschließend die darin befindliche Ware zu entwenden. Dies gelang dem Unbekannten nicht, weshalb die Örtlichkeit ohne Diebesgut verlassen wurde. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07951 4800 mit Hinweisen zu melden.

Schwäbisch Hall: Bus vs. Pkw

Am Mittwoch gegen 14 Uhr kam es in der Michaelstraße an der Einmündung zur Stuttgarter Straße in Fahrtrichtung Stadtmitte zu einem Unfall zwischen einem Linienbus und einem Pkw des Herstellers Ford. Insgesamt wird von einem Sachschaden von rund 10.000 Euro ausgegangen. Aufgrund der unklaren Unfallursache werden Fahrgäste des Busses gebeten, sich unter der Rufnummer 07951 4800 mit Hinweisen zum Unfall zu melden.

Schwäbisch Hall: Unfallflucht

In einem Parkhaus in der Salinenstraße wurde am Mittwoch zwischen 8:45 Uhr und 12:15 Uhr ein geparkter schwarzer Audi durch einen Unbekannten an der rechten hinteren Fahrzeugtür beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend, ohne sich um den Schaden von mehreren hundert Euro zu kümmern. Personen, welche Hinweise zu diesem Vorfall haben, werden gebeten, sich mit Hinweisen an die Polizei unter 07971 950923 zu wenden.

Wolpertshausen: Vorfahrtsunfall

Rund 10 000 Euro Sachschaden entstanden am Mittwoch gegen 17:25 Uhr in der Heroltstraße an der Einmündung zur Rudelsdorfer Straße, nachdem ein 25-jähriger Audi-Fahrer der 34-jährigen Mercedes-Fahrerin die Vorfahrt nahm und es schließlich im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Verletzt wurde durch den Unfall niemand.

