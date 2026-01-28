Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfallflucht & Pkw beschädigt

Aalen (ots)

Waiblingen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Am Dienstag in der Zeit zwischen 13:30 Uhr und 14:37 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer in der Fronackerstraße einen geparkten Ford und fuhr anschließend weiter, ohne sich um den verursachten Schaden von rund 500 Euro zu kümmern. Das Polizeirevier Waiblingen hat die Ermittlungen zum geflüchteten Unfallverursacher aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07151 950422 um Zeugenhinweise.

Kernen im Remstal - Stetten: Pkw beschädigt

Zwischen Montag, 15 Uhr und Dienstag, 9:15 Uhr wurde ein Toyota, der in der Wielandstraße geparkt war, stark beschädigt. Das Auto wurde an mehreren Stellen zerkratzt, zudem wurden mehrere Dellen in den Pkw geschlagen bzw. getreten. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Kernen unter der Telefonnummer 07151 41798 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell