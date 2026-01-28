PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfallflucht & Pkw beschädigt

Aalen (ots)

Waiblingen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Am Dienstag in der Zeit zwischen 13:30 Uhr und 14:37 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer in der Fronackerstraße einen geparkten Ford und fuhr anschließend weiter, ohne sich um den verursachten Schaden von rund 500 Euro zu kümmern. Das Polizeirevier Waiblingen hat die Ermittlungen zum geflüchteten Unfallverursacher aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07151 950422 um Zeugenhinweise.

Kernen im Remstal - Stetten: Pkw beschädigt

Zwischen Montag, 15 Uhr und Dienstag, 9:15 Uhr wurde ein Toyota, der in der Wielandstraße geparkt war, stark beschädigt. Das Auto wurde an mehreren Stellen zerkratzt, zudem wurden mehrere Dellen in den Pkw geschlagen bzw. getreten. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Kernen unter der Telefonnummer 07151 41798 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Pressestelle
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-106
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Alle Meldungen Alle
  • 28.01.2026 – 14:18

    POL-AA: Ostalbkreis: Unfall - Farbschmierereien und Sachbeschädigung

    Aalen (ots) - Lorch: PKW kommt von Fahrbahn ab Am Mittwochmorgen gegen 7 Uhr befuhr eine 32-jährige Lenkerin eines Fiat Punto die Kiesäckerstraße von Lorch in Richtung Waldhausen. Auf Höhe einer dortigen Brücke kam die Fahrerin aufgrund Unachtsamkeit mit ihrem Fahrzeug nach rechts von der Straße ab und prallte gegen die dortigen Leitplanken. Hierdurch drehte sich ...

    mehr
  • 28.01.2026 – 13:00

    POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Einbruch in Leichenhalle

    Aalen (ots) - Fichtenberg: Einbruch in Leichenhalle Zwei Diebe verschafften sich zwischen Montag 01 Uhr und Dienstag 03 Uhr Zutritt zu einer Leichenhalle in Fichtenberg und entwendeten aus dieser einen dreistelligen Bargeldbetrag. Der Polizeiposten Gaildorf hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07971 95090 um Zeugenhinweise. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Aalen Böhmerwaldstraße 20 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren