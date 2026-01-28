Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfall - Farbschmierereien und Sachbeschädigung

Aalen (ots)

Lorch: PKW kommt von Fahrbahn ab

Am Mittwochmorgen gegen 7 Uhr befuhr eine 32-jährige Lenkerin eines Fiat Punto die Kiesäckerstraße von Lorch in Richtung Waldhausen. Auf Höhe einer dortigen Brücke kam die Fahrerin aufgrund Unachtsamkeit mit ihrem Fahrzeug nach rechts von der Straße ab und prallte gegen die dortigen Leitplanken. Hierdurch drehte sich das Fahrzeug und kippte auf die Seite. Bei dem Unfall, zu welchem auch die Feuerwehr vor Ort kam, wurde die Fahrerin leicht verletzt. An dem Fiat entstand Totalschaden in Höhe von etwa 4000 Euro.

Lorch: Farbschmierereien und Sachbeschädigung

In Lorch wurden zwischen dem 01.01.26 und 19.01.26 mehrere Farbschmierereien festgestellt. Zum einen wurden in der Poststraße in der dortigen Unterführung die Wände mit schwarzer und roter Farbe bemalt. Weiterhin wurde im Bereich der dortigen Bushaltestelle die Überdachung sowie die Sitzbänke beschmiert. An einem ehemaligen Wartehäuschen am Bahnhof wurde die Scheibe eingeworfen und in der Wilhelmstraße wurden in der Unterführung der Gipfelkreuzung die Wände mit schwarzer Farbe beschmiert. Der Gesamtschaden wird auf etwa 4000 Euro geschätzt. Hinweise auf die Verursacher nimmt der Polizeiposten Lorch unter der Rufnummer 07172 7315 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell