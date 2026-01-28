PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfall - Farbschmierereien und Sachbeschädigung

Aalen (ots)

Lorch: PKW kommt von Fahrbahn ab

Am Mittwochmorgen gegen 7 Uhr befuhr eine 32-jährige Lenkerin eines Fiat Punto die Kiesäckerstraße von Lorch in Richtung Waldhausen. Auf Höhe einer dortigen Brücke kam die Fahrerin aufgrund Unachtsamkeit mit ihrem Fahrzeug nach rechts von der Straße ab und prallte gegen die dortigen Leitplanken. Hierdurch drehte sich das Fahrzeug und kippte auf die Seite. Bei dem Unfall, zu welchem auch die Feuerwehr vor Ort kam, wurde die Fahrerin leicht verletzt. An dem Fiat entstand Totalschaden in Höhe von etwa 4000 Euro.

Lorch: Farbschmierereien und Sachbeschädigung

In Lorch wurden zwischen dem 01.01.26 und 19.01.26 mehrere Farbschmierereien festgestellt. Zum einen wurden in der Poststraße in der dortigen Unterführung die Wände mit schwarzer und roter Farbe bemalt. Weiterhin wurde im Bereich der dortigen Bushaltestelle die Überdachung sowie die Sitzbänke beschmiert. An einem ehemaligen Wartehäuschen am Bahnhof wurde die Scheibe eingeworfen und in der Wilhelmstraße wurden in der Unterführung der Gipfelkreuzung die Wände mit schwarzer Farbe beschmiert. Der Gesamtschaden wird auf etwa 4000 Euro geschätzt. Hinweise auf die Verursacher nimmt der Polizeiposten Lorch unter der Rufnummer 07172 7315 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Pressestelle
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-110
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Alle Meldungen Alle
  • 28.01.2026 – 13:00

    POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Einbruch in Leichenhalle

    Aalen (ots) - Fichtenberg: Einbruch in Leichenhalle Zwei Diebe verschafften sich zwischen Montag 01 Uhr und Dienstag 03 Uhr Zutritt zu einer Leichenhalle in Fichtenberg und entwendeten aus dieser einen dreistelligen Bargeldbetrag. Der Polizeiposten Gaildorf hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07971 95090 um Zeugenhinweise. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Aalen Böhmerwaldstraße 20 ...

    mehr
  • 28.01.2026 – 07:42

    POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle & Trunkenheitsfahrt

    Aalen (ots) - Weinstadt-Beutelsbach: Zeugen nach Unfallflucht gesucht Am Dienstag in der Zeit zwischen 11:20 Uhr und 12:00 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer in der Daimlerstraße vermutlich beim Ausparken einen geparkten Mercedes und fuhr danach unerlaubt weiter. Am Mercedes entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Zeugenhinweise zum ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren