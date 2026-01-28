PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle & Trunkenheitsfahrt

Aalen (ots)

Weinstadt-Beutelsbach: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Am Dienstag in der Zeit zwischen 11:20 Uhr und 12:00 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer in der Daimlerstraße vermutlich beim Ausparken einen geparkten Mercedes und fuhr danach unerlaubt weiter. Am Mercedes entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Zeugenhinweise zum geflüchteten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Berglen-Hößlinswart: Betrunken gegen Baum geprallt

Ein 40 Jahre alter VW-Fahrer befuhr am Dienstagabend gegen 23:00 Uhr die Straße Roter Stich und kam hierbei alleinbeteiligt nach rechts von der Straße ab, wo er schließlich gegen einen Baum prallte. Am Pkw entstand hierbei Totalschaden, die Schadenshöhe wird auf 5000 Euro geschätzt. Ein Alkoholtest beim 40-Jährigen ergab einen Wert von über einem Promille, weshalb der Mann eine Blutprobe sowie seinen Führerschein abgeben musste. Ihn erwartet nun eine Anzeige.

Backnang: Trunkenheitsfahrt

Eine 69-jährige Ford-Fahrerin wurde am Dienstag, gegen 18:45 Uhr in der Aspacher Straße auf ihre Verkehrstüchtigkeit kontrolliert, nachdem sie durch ihre unsichere Fahrweise bei der Ausfahrt aus dem Kreisverkehr Aspacher Straße / Dresdner Ring ihr Fahrzeug an einem Bordstein beschädigte. Ein durchgeführter Atemalkoholtest erhärtete den Verdacht, dass die 69-Jährige unter Alkoholeinfluss am Straßenverkehr teilnahm. Sie musste ihren Führerschein vor Ort abgeben und sich einer Blutentnahme unterziehen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Pressestelle
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-106
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Alle Meldungen Alle
  • 28.01.2026 – 07:27

    POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfall und Exhibitionistische Handlungen

    Aalen (ots) - Braunsbach: Verkehrsunfall Am Dienstagabend gegen 22:50 Uhr befuhr ein 35-jähriger Ford-Fahrer die L1045 von Braunsbach in Richtung Steinkirchen. Beim Abbiegen auf die K2548 rollte ein Stein vom Abhang rechts neben der Fahrbahn und blieb auf der Straße liegen´. Der 35-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr über den Stein. Dabei wurde ...

    mehr
  • 27.01.2026 – 15:08

    POL-AA: Ostalbkreis: Audi Q7 entwendet - Unfall

    Aalen (ots) - Aalen: Von der Fahrbahn abgekommen Am Dienstag befuhr ein 62-jähriger Daimler-Fahrer, gegen 11:15 Uhr, die L1029 von Aalen nach Oberalfingen. Auf Höhe Attenhofen geriet er in einer leichten Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine dortige Leitplanke. Hierbei verursachte er einen Schaden in Höhe von rund 3000 Euro. Der Fahrer blieb unverletzt. Iggingen: Audi Q7 entwendet In der ...

    mehr
  • 27.01.2026 – 14:34

    POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle, Automat aufgebrochen

    Aalen (ots) - Plüderhausen: Auffahrunfall auf B29 Heute Morgen gegen 04:30 Uhr war ein 31-jähriger LKW-Fahrer auf der B29 in Fahrtrichtung Aalen unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen Plüderhausen und Waldhausen verlor er aufgrund eines technischen Defekts die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr auf den vorausfahrenden LKW eines 41-jährigen Fahrers auf. Nach ersten Schätzungen ist von einem Sachschaden in Höhe ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren