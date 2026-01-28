Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle & Trunkenheitsfahrt

Aalen (ots)

Weinstadt-Beutelsbach: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Am Dienstag in der Zeit zwischen 11:20 Uhr und 12:00 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer in der Daimlerstraße vermutlich beim Ausparken einen geparkten Mercedes und fuhr danach unerlaubt weiter. Am Mercedes entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Zeugenhinweise zum geflüchteten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Berglen-Hößlinswart: Betrunken gegen Baum geprallt

Ein 40 Jahre alter VW-Fahrer befuhr am Dienstagabend gegen 23:00 Uhr die Straße Roter Stich und kam hierbei alleinbeteiligt nach rechts von der Straße ab, wo er schließlich gegen einen Baum prallte. Am Pkw entstand hierbei Totalschaden, die Schadenshöhe wird auf 5000 Euro geschätzt. Ein Alkoholtest beim 40-Jährigen ergab einen Wert von über einem Promille, weshalb der Mann eine Blutprobe sowie seinen Führerschein abgeben musste. Ihn erwartet nun eine Anzeige.

Backnang: Trunkenheitsfahrt

Eine 69-jährige Ford-Fahrerin wurde am Dienstag, gegen 18:45 Uhr in der Aspacher Straße auf ihre Verkehrstüchtigkeit kontrolliert, nachdem sie durch ihre unsichere Fahrweise bei der Ausfahrt aus dem Kreisverkehr Aspacher Straße / Dresdner Ring ihr Fahrzeug an einem Bordstein beschädigte. Ein durchgeführter Atemalkoholtest erhärtete den Verdacht, dass die 69-Jährige unter Alkoholeinfluss am Straßenverkehr teilnahm. Sie musste ihren Führerschein vor Ort abgeben und sich einer Blutentnahme unterziehen.

