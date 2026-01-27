Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Audi Q7 entwendet - Unfall

Aalen (ots)

Aalen: Von der Fahrbahn abgekommen

Am Dienstag befuhr ein 62-jähriger Daimler-Fahrer, gegen 11:15 Uhr, die L1029 von Aalen nach Oberalfingen. Auf Höhe Attenhofen geriet er in einer leichten Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine dortige Leitplanke. Hierbei verursachte er einen Schaden in Höhe von rund 3000 Euro. Der Fahrer blieb unverletzt.

Iggingen: Audi Q7 entwendet

In der Zeit von 0.10 Uhr bis 6:45 Uhr am Dienstag wurde in der Schönhardter Straße ein dort geparkter brauner Audi Q7 mit dem amtlichen Kennzeichen AA-DS 2307 entwendet. Das Fahrzeug hat einen Zeitwert von etwa 30.000 Euro. Zur Fahndung nach den Dieben bzw. dem entwendeten Fahrzeug wurde am Dienstagmorgen auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Hinweise auf verdächtige Personen oder den Verbleib des PKW nimmt der Polizeiposten Leinzell unter der Rufnummer 07175 9219680 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell