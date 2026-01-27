PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle und Polizeibeamte angegangen

Aalen (ots)

Braunsbach: Verkehrsunfall

Am Montagvormittag gegen 10:40 Uhr befuhr ein 33-jähriger VW-Fahrer die A6 in Richtung Heilbronn. Aufgrund von Schneematsch verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und rutsche in einen neben ihm fahrenden 36-jährigen Lkw-Fahrer. Durch den Unfall entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 7000 Euro.

Wolpertshausen: Von Fahrbahn abgekommen

Ein 18-jähriger Toyota-Fahrer war am Montagmorgen gegen 05:30 Uhr auf der A6 in Richtung Heilbronn unterwegs. Da er seine Geschwindigkeit nicht an die Witterung angepasst hatte, verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen eine Leitplanke. Dadurch entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 5000 Euro.

Crailsheim: Polizeibeamte angegangen

Am Montagabend gegen 22:30 Uhr wurde die Polizei in die Jagststraße gerufen. Dort kam es zu einem handgreiflichen Streit zwischen einem 16-Jährigen und seinem Vater. Beim Eintreffen der Polizei warf der Jugendlichen zunächst mehrere Gegenstände nach den Beamten und beschädigte dadurch den Streifenwagen. Im Anschluss trat er nach den Polizisten und beleidigte diese. Ein Beamter wurde hierbei leicht verletzt. Der 16-Jährige wurde in Gewahrsam genommen und anschließend in eine Fachklinik gebracht. Gegen ihn wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-108
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

