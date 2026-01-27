Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht - Unfälle

Aalen (ots)

Aalen: Vorfahrt missachtet

Am Montag um 14:20 Uhr wollte ein 36-jähriger Lenker eines Ford Focus von der Industriestraße nach links abbiegen. Hierbei übersah er einen entgegenkommenden Peugeot, der von einem 55-Jährigen gelenkt wurde. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Schaden in Höhe von etwa 4500 Euro. Verletzt wurde niemand.

Aalen: PKW prallt gegen Gartenmauer

Am Montagmittag teilte ein Anwohner der Leintalstraße mit, dass in der Nacht ein unbekannter Verkehrsteilnehmer gegen die Gartenmauer gefahren und anschließend geflüchtet sei. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 5240.

Ellwangen: Unfall beim Abbiegen

Von der Konrad-Adenauer-Straße wollte am Montag um 13:50 Uhr eine 26-Jährige mit ihrem Ford Fiesta nach links in die Aalener Straße abbiegen. Hierbei übersah sie einen entgegenkommenden VW T-Cross, der von einem 72-Jährigen gelenkt wurde. Bei dem Unfall entstand ein Schaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Schwäbisch Gmünd/Hussenhofen: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte zwischen Freitag, 18:30 Uhr und Montag, 16:00 Uhr, einen Ford, der auf einem Parkplatz eines Supermarktes in der Hauptstraße geparkt war. Anhand des Schadensbildes könnte es sich beim Verursacher um ein Räumfahrzeug gehandelt haben. Es entstand ein Sachschaden von rund 3.000 Euro. Hinweise auf den flüchtigen Verursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171 358-0 entgegen.

Schwäbisch Gmünd/Großdeinbach: Unfall

Am Montag gegen 15:45 Uhr kam ein 59-Jähriger mit einen Mercedes-Lkw auf der Wetzgauer Straße zu weit nach links und hierbei auf die Gegenfahrspur. In der Folge kollidierte er mit einem entgegenkommenden Hyundai. Sowohl der LKW-Fahrer, als auch der 59-jährige Hyundai-Lenker blieben unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 8.000 Euro.

Böbingen: Unfall

Ein 28-Jähriger befuhr am Montag gegen 18:35 Uhr mit einem Linienbus die Mögglinger Straße. Hierbei geriet er zu weit nach links und streifte einen entgegenkommenden BMW, der von einem 60-Jährigen gelenkt wurde. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell