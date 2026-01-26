Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht - Unfall

Aalen (ots)

Hüttlingen: Unfall aufgrund verschneiter Fahrbahn

Ein 28-jähriger VW-Fahrer befuhr am Montagfrüh, gegen 6:20 Uhr, die B29 von Hüttlingen nach Abtsgmünd. Kurz nach der Abzweigung der B19, in Richtung der K3232, geriet der 28-Jährige mit seinem Fahrzeug aufgrund der glatten und stark verschneiten Fahrbahn in einer leichten Linkskurve, trotz angepasster Geschwindigkeit, ins Schleudern und rutschte auf die Gegenfahrbahn. Ein entgegenkommender 52-Jähriger versucht noch mit seinem Toyota dem VW auszuweichen, was ihm allerdings ebenfalls aufgrund der herrschenden Witterung nicht gelang. Es kam zur Kollision. Im Anschluss rutschte der 52-Jährige mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn in die Wiese und kam dort zum Stehen. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 50.000 Euro.

Hüttlingen: Unfallflucht

Am Montag wollte eine 46-Jährige, gegen 7:20 Uhr, mit ihrem PKW in den Parkplatz einer Schule in den St. Ulrichsweg einbiegen. Aufgrund der Verkehrslage an den Parkplätzen musste sie mit ihrem Fahrzeug teils auf der Sulzdorfer Steige stehenbleiben. Hierbei wurde sie von einem bislang unbekannten LKW-Fahrer gestreift. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, setzte der LKW-Fahrer seine Fahrt fort und hinterließ einen Schaden in Höhe von rund 2000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeiposten Wasseralfingen unter 07361/5240 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell