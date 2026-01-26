Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Körperverletzung, Randalierer, Brand

Aalen (ots)

Waiblingen: Mann bei Auseinandersetzung verletzt - Zeugen gesucht

Am Freitagabend kam es kurz nach 21:30 Uhr in der Bahnhofstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden hierbei auch mehrere Schüsse aus einer Schreckschusspistole abgegeben. Ein 49-jähriger Mann erlitt bei der Auseinandersetzung eine Stichverletzung, die aber nicht lebensgefährlich war. Der Mann wurde in ein Krankenhaus eingeliefert, verweigerte dort aber die weitere Behandlung und verließ dieses wieder. Aktuell ist davon auszugehen, dass zwischen den bisher unbekannten Tätern und dem 49-Jährigen eine Vorbeziehung besteht. Die Täter sollen nach der Tat mit einem weißen SUV mit Esslinger Kennzeichen geflüchtet sein. Die Waiblinger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07361 5800 um Zeugenhinweise.

Schorndorf / Winterbach: Randalierer attackiert Polizisten

Ein 38-jähriger Mann hielt sich am Montagmittag gegen 12 Uhr zunächst in einer Bäckerei in der Bahnhofstraße in Schorndorf auf und soll dort mehrere Personen beleidigt und herumgeschrien haben. Als die hinzugerufenen Beamten vor Ort eintrafen, war der Mann nicht mehr vor Ort, konnte aber kurz darauf in Winterbach in der Nähe seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Da der Mann offensichtlich unter Alkohol- oder Betäubungsmitteleinfluss stand und äußerst aggressiv war, wurde er in Gewahrsam genommen. Hierbei beleidigte er die Beamten mehrfach. Als der 38-Jährige im Polizeirevier in die Gewahrsamszelle verbracht wurde, griff er einen der Beamten an und drohte den Polizisten mit dem Tod. Er wurde schließlich in die Gewahrsamszelle eingeliefert und muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Weissach im Tal / Unterweissach: Heizungsbrand im Kindergarten

Am Montagmorgen gegen 08:20 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr zu einem Kindergarten in der Straße Marktplatz gerufen. Dort hatte eine Zeugin Flammen im Bereich der Gastherme der Heizung erkannt und den Notruf abgesetzt. Die Heizungsanlage ist in einem Anbau neben dem Haupthaus installiert. Nachdem durch die Feuerwehr die Gaszufuhr zur Heizungstherme abgestellt wurde, konnte das Feuer schnell gelöscht werden. Durch den Brand wurde die Gastherme zerstört und der Raum durch Ruß und Rauchgase in Mitleidenschaft gezogen. Der Sachschaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Personen kamen nicht zu Schaden. Als Brandursache wird ein technischer Defekt an der Heizung vermutet.

