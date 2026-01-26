PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Polizeipräsidium Aalen: Aktualisierung "Witterungsbedingte Verkehrsunfälle"

Aalen (ots)

Im Zeitraum zwischen 10:00 Uhr und 15:00 Uhr kam es im Zuständigkeitsbereich zu zehn weiteren witterungsbedingten Verkehrsunfällen, wobei glücklicherweise keine Personen verletzt wurden. Sieben Verkehrsunfälle ereigneten sich im Rems-Murr-Kreis, der Schaden wird auf 55.000 Euro geschätzt. Die anderen drei Verkehrsunfälle ereigneten sich im Landkreis Schwäbisch Hall, die Schadenshöhe wird auf über 15.000 Euro geschätzt. Im genannten Zeitraum wurden keine weiteren Verkehrsunfälle im Ostalbkreis polizeilich registriert.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

