Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Pkws durch Schneeballwürfe beschädigt - Einbruch - Polizisten beleidigt - Kabeltrommeln gestohlen - Unfälle

Aalen (ots)

Waiblingen: Pkws durch Schneeballwürfe beschädigt

Ein 30-jähriger Skoda-Fahrer befuhr am Montag gegen 13:45 Uhr die Winnender Straße, als durch zwei bisher unbekannte männliche Personen ein Schneeball von der Brücke "Korber Höhe / Galgenberg" auf die Motorhaube des Skoda geworfen wurde. Der Skoda wurde hierdurch beschädigt, die Schadenshöhe beläuft sich auf rund 800 Euro.

Kurz nach 16 Uhr wurde in der Straße Im Sämann ein BMW von zwei Kindern im Alter von ca. acht Jahren ebenfalls mit Schneebällen beworfen, wodurch der Pkw ebenfalls beschädigt wurde.

Das Polizeirevier Waiblingen hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 97151 950422 um Zeugenhinweise.

Waiblingen-Bittenfeld: Einbruch

Am Montagabend zwischen 19:12 Uhr und 19:59 Uhr brachen bisher unbekannte Diebe in ein Wohnhaus in der Beethovenstraße ein und durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde ein geringer Bargeldbetrag, Schmuck sowie verschiedene Dokumente im niederen vierstelligen Wert entwendet, zudem verursachten die Einbrecher rund 1000 Euro Schaden. Das Polizeirevier Waiblingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07151 9504422 um Zeugenhinweise.

Winnenden: Aggressiver Mann beleidigt Polizisten

Am Montagabend gegen 22:10 Uhr wurde die Polizei aufgrund eines aggressiven Mannes am Busbahnhof, der bereits eine andere Person körperlich angegangen war, hinzugerufen. Auch den Beamten gegenüber verhielt der 36-Jährige, der offensichtlich stark betrunken war, sich aggressiv und beleidigte und bedrohte diese. Dem Mann wurde zunächst ein Platzverweis ausgesprochen. Kurz darauf wurde der 36-Jährige von Passanten am Bahnhof liegend angetroffen, verweigerte allerdings die Behandlung durch den Rettungsdienst, weshalb er letztlich in Gewahrsam genommen wurde. Im Polizeirevier beleidigte und bedrohte der 36-Jährige die Polizisten erneut, er muss nun mit einer entsprechenden Anzeige rechnen.

Winterbach: Kabeltrommeln gestohlen

Zwischen Donnerstagnachmittag und Samstagmorgen wurden aus einem Rohbau im Langen Weg mehrere Kabeltrommeln im Wert von rund 3500 Euro gestohlen. Das Polizeirevier Schorndorf hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07181 2040 um Zeugenhinweise.

Fellbach: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ein bisher unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte im Zeitraum zwischen Sonntagabend und Montagmorgen beim Linksabbiegen von der Fellbacher Straße in die Jakobstraße eine Fußgängerampel und flüchtete anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Aufgrund des Schadensbilder kommt ein Lkw als Verursacherfahrzeug in Betracht. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegen.

Sulzbach an der Murr: Unfall mit Schneepflug

Am Montag gegen 10 Uhr war ein 56-jähriger Lkw-Fahrer auf der Straße Zwerenberg in Richtung Bartenbach unterwegs. Auf einem abschüssigen Straßenbereich kam ihm ordnungsgemäß ein 26-jähriger Fahrer einer landwirtschaftlichen Maschine mit montiertem Schneepflug entgegen. Als der Lkw-Fahrer den Schneepflug erkannte, versuchte er zu bremsen. Dies gelang aufgrund der winterlichen Straßenverhältnisse nicht, so dass er frontal auf den Schneepflug rutschte. Verletzt wurde niemand. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 30.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell