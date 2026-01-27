Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle, Automat aufgebrochen

Aalen (ots)

Plüderhausen: Auffahrunfall auf B29

Heute Morgen gegen 04:30 Uhr war ein 31-jähriger LKW-Fahrer auf der B29 in Fahrtrichtung Aalen unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen Plüderhausen und Waldhausen verlor er aufgrund eines technischen Defekts die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr auf den vorausfahrenden LKW eines 41-jährigen Fahrers auf. Nach ersten Schätzungen ist von einem Sachschaden in Höhe von etwa 70.000 Euro auszugehen. Durch den Unfall traten Betriebsstoffe aus. Ferner mussten etliche Fahrzeugteile von der Fahrbahn entfernt werden. Zur Fahrbahnreinigung und Fahrzeugbergung musste die Bundesstraße in Fahrtrichtung Aalen bis 08:25 Uhr gesperrt werden. Verletzt wurde niemand.

Alfdorf: Unfall - LKW kippt auf die Seite

Am Dienstag, gegen 06:30 Uhr befuhr ein 24-jähriger Mann mit seinem Mercedes Sprinter die Straße Haghof in Fahrtrichtung Rienharz. Vermutlich aufgrund von nicht den Straßenverhältnissen angepasster Geschwindigkeit kam der 24-Jährige mit seinem Fahrzeug alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort kippte der Mercedes-Sprinter auf die Seite. Der Fahrer konnte sich alleine aus dem Fahrzeug befreien und blieb nach derzeitigen Erkenntnissen unverletzt. Am Sprinter entstand Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Er musste abgeschleppt werden.

Remshalden-Grunbach: Zigarettenautomat aufgebrochen

Zwischen Montag, 13:00 Uhr und Dienstag, 7:00 Uhr wurde in der Bahnhofstraße ein Zigarettenautomat aufgebrochen und das darin befindliche Bargeld sowie die Tabakwaren gestohlen. Der Polizeiposten Weinstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07151 65061 um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell